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НовостиПолитика20 сентября 2023 17:27

Лавров заявил о возрастании рисков глобального конфликта

Россия настаивает на том, чтобы положения Устава ООН применялись не выборочно, а во всей их полноте, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лавров заявил о возрастании рисков глобального конфликта

Лавров заявил о возрастании рисков глобального конфликта

Фото: REUTERS

Риски глобального конфликта возрастают, во избежание этого нужно соблюдать все положения Устава ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Растут риски глобального конфликта. Именно для того, чтобы купировать их, направить события в мирное русло, Россия настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи», – сказал он в ходе выступления в Совете безопасности ООН.

Он уточнил, что странам необходимо выполнять принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения территориальной целостности и права народов на самоопределение.

Как писал сайт KP.RU, глава МИД РФ ранее заявлял, что Запад готовил гибридную войну против России, втянув в свои планы Украину.