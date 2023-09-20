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НовостиПолитика20 сентября 2023 17:28

Лавров: Запад несет прямую ответственность за развал Украины

Западные государства сорвали реализацию Минских соглашений
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Mинистр иностранных дел России Сергей Лавров

Mинистр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Страны Запада несут прямую ответственность за развал Украины и разжигание в стране гражданской войны, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сорвавший выполнение Минских соглашений Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны», – сказал глава российского МИД в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Напомним, Лавров заявлял, что Запад продемонстрировал отсутствие намерений о чем-либо договариваться с Москвой в ходе многосторонних консультаций по ситуации на Украине, которые прошли без приглашения России. Министр напомнил о готовности РФ с первых дней военной спецоперации к обсуждению политико-дипломатических методов достижения ее целей.