Лавров: Запад несет прямую ответственность за развал Украины

Mинистр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Страны Запада несут прямую ответственность за развал Украины и разжигание в стране гражданской войны, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сорвавший выполнение Минских соглашений Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны», – сказал глава российского МИД в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Напомним, Лавров заявлял, что Запад продемонстрировал отсутствие намерений о чем-либо договариваться с Москвой в ходе многосторонних консультаций по ситуации на Украине, которые прошли без приглашения России. Министр напомнил о готовности РФ с первых дней военной спецоперации к обсуждению политико-дипломатических методов достижения ее целей.