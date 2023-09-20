Алиев сообщил, что армянские формирования в Карабахе сдают оружие Фото: REUTERS

Армянские вооруженные формирования в Нагорно-Карабахской республике (НКР) начали сдавать оружие, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В обращении к жителям страны политик отметил, что если бы армянские формирования не согласились сдать вооружение, военные Азербайджана «пошли бы до конца». По мнению Алиева, власти Армении проявили «политическую компетентность» в ситуации в Нагорном Карабахе, что дает надежду на заключение мирного соглашения.

Напомним, в среду, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о том, что боевые действия в регионе будут полностью прекращены.

Как писал сайт KP.RU, российские миротворцы погибли во время обстрела их автомобиля в Нагорном Карабахе, когда военнослужащие возвращались с наблюдательного поста. Президент России Владимир Путин заявлял, что миротворцы РФ работали со всеми сторонами конфликта в Нагорном Карабахе, делая все для защиты мирного населения.