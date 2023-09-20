У здания правительства Армении начались столкновения протестующих и полиции Фото: REUTERS

В Ереване рядом со зданием правительства Армении начались столкновения между протестующими и полицией.

Собравшиеся у здания кабинета министров бросают в силовиков камни и бутылки. Кроме того, замечены стычки и между участниками протестов.

Протестующие бросаются камнями и бутылками Фото: Владимир ВОРСОБИН

Напомним, в среду, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о том, что боевые действия в регионе будут полностью прекращены. МИД Армении поддержал прекращение боевых действий в Нагорно-Карабахской республике (НКР).

Как писал сайт KP.RU, накануне граждане Армении отреагировали на происходящее в Нагорном Карабахе массовыми акциями протеста. Их участники полностью перекрыли все въезды на центральную площадь Республики и скандировали лозунги против премьера-министра страны Никола Пашиняна - в конце мая 2023 года он заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Нагорным Карабахом.