Шеф-повар раскрыл секрет приготовления грибного супа-пюре

Большой выбор грибов можно найти и в магазине, и на рынках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самый вкусный и ароматный суп пюре получается при добавлении в него белых лесных грибов. Секретом приготовления блюда поделился с «Газетой.ru» бренд-шеф Сергей Сущенко.

- Ароматный суп может получится даже из шампиньонов, если добавить в него сушеные белые грибы, - рассказал Сущенко.

По его словам, помимо грибов в блюдо необходимо добавить также репчатый лук, морковь и картофель. После того как бульон остынет, овощи необходимо сбить блендером до состояния кремообразного пюре.

По данным телеканала «360», в Московской области можно без опаски собирать трубчатые грибы — то есть те, у которых под шляпкой не пластинки, а трубочки и поры. К таким относятся белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята.

Ранее RT сообщил, что основными противопоказаниями к употреблению грибов являются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, а также болезни печени, почек и артериальная гипертензия. При этом, специалисты советуют не жарить грибы, а употреблять их в варёном, тушёном или запечённом виде.