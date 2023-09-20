Блинкен считает, что Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине Фото: REUTERS

Россия оказалась в «мире боли» после того, как вступила в конфликт с Украиной, считает государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Россия оказалась в мире боли из-за действий, которые предпринял Владимир Путин. В военном, экономическом и дипломатическом отношениях она в гораздо худшем положении, чем была», – заявил глава Госдепа в интервью телеканалу NBC.

По мнению Блинкена, Россия нарастила контакты с Ираном и КНДР "из-за отчаяния". Госсекретарь пообещал, что Вашингтон попытается сорвать сотрудничество Москвы с Тегераном и Пхеньяном там, где это будет возможно.

Напомним, госсекретарь США заявлял, что Вашингтон не поощряет применение передаваемых Киеву вооружений для ударов по территории России, но оставляют за ним право выбора целей. Сейчас в Белом доме активно обсуждают поставки Украине любой системы вооружений, о которой пишут в прессе, отметил он.

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