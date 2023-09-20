Нутрициолог Савельева: бессонница и тревога - симптомы дефицита витамина D

Принимать витамины можно только по назначению врача Фото: Мария ЛЕНЦ

Нехватка витамина D в организме — частая жалоба жителей не только северных регионов, но и центральной полосы. При этом, дефицит этого микроэлемента может привести к серьезным последствиям, рассказала «Газете.ru» нутрициолог Юлия Савельева.

- Перепады настроения, частые простуды, ломкость костей, бессонница и тревожность - все это симптомы нехватки витамина D в организме, - рассказала Савельева.

По ее словам, также стоит сдать анализы на D тем, кто отмечает у себя потерю потерю аппетита и раздражительность.

Ранее «Пятый канал» сообщил, что витамин D регулирует также координацию движения и мышечный тонус. Именно поэтому многие люди, имеющие дефицит витамина D, могут быть склонны к падениям.

По данным телеканала «360», неконтролируемый прием биологически активных добавок и витаминов может стать причиной развития различных заболеваний. В частности, переизбыток витамина D в организме может вызвать судороги, расстройства пищеварения и боль в мышцах. А неправильный прием добавок с Омега-3 грозит нарушением проводимости сердца.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая газировка вреднее: с сахаром или без (подробнее)