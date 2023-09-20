Экономист Воронкова: РФ важно расширять торговлю в валютах дружественных стран

Россия готова расширять торговлю в валютах дружественных стран, уверена экономист Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия готова расширять торговлю в валютах дружественных стран, таким мнением с РИАМО поделилась доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Елена Воронкова.

- РФ готова осуществлять расчеты с африканскими государствами в валютах стран из дружественного эшелона, в свою очередь партнеры также рассматривают возможности расчетов, например, в китайском юане, - пояснила Воронкова.

Экономист добавила, расширение торговли в иных валютах необходимо для минимизации валютных рисков.

По данным RT, летом 2023 года в России начал усиливаться дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что Россия выбрала правильную политику, избавляясь от вложений в ценные бумаги США. Однако, отказываясь от США, следует искать другие опорные точки, считают эксперты.