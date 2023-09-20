Инвестор Преображенский: число сделок с жильем не станет рекордом в конце года

Рост сделок с недвижимостью может быть связан с сезонностью, считает эксперт Фото: Иван МАКЕЕВ

Рост числа ипотечных сделок в январе-августе стало следствием сезонных факторов, при этом, в ближайшее время можно ожидать небольшого снижения сделок с жильем. Таким мнением поделился с РИАМО исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

- В августе 2023 года было зарегистрировано большее количество договоров купли-продажи жилья. Однако, на рынках жилья Москвы количество сделок немного снизится, и по итогам года будет в районе средних значений, - отметил эксперт.

По данным Life.ru, правительство повысило до 20% минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с государственной поддержкой. При этом, власти намерены внести предложение о продлении семейной ипотеки после 1 июля 2024 года, на которое запланировано завершение программы.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что в России распространяется новая схема мошенничества: риск потерять жильё возрастает, если человек сдаёт свою квартиру в аренду. Чтобы обезопасить себя, стоит запретить любые сделки с недвижимостью без своего участия. Также можно попробовать наложить на квартиру обременение.

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