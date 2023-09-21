Гастроэнтеролог Неронов: пожилым не стоит употреблять сложные блюда и много мяса

Мясо полезно в пожилом возрасте в умеренных количествах Фото: Михаил ФРОЛОВ

С возрастом следует особенно внимательно следить за питанием, в частности, пожилым людям лучше не употреблять сложные блюда со множеством различных ингредиентов. Об этом рассказал «Известиям» врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

- В старшем возрасте не рекомендуется употреблять блюда, содержащие многокомпонентные ингредиенты, такие как солянка, пицца. Также лучше отказаться от копченостей и консервации, - предупредил медик.

Гастроэнтеролог уточнил, что не стоит налегать на мясо, так как избыток белка привести к расстройству пищеварения. Это же касается и хлеба.

Ранее ОТР сообщил, что избыток белка в рационе может навредить почкам и печени.

Старшее поколение часто считает, что отказ от супа и гастрит связаны, однако, по мнению специалистов, в этом нет причинно-следственных связей, сообщил Life.ru. Кроме того, некоторые болезни ЖКТ, наоборот, не предполагают употребление супов, так как это блюдо может провоцировать появление тяжести или боли в животе за счёт своего объёма. Супы могут быть полезны для ЖКТ только в том случае, если сохраняется баланс рациона по содержанию белков, жиров, углеводов.