Гутерреш бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался о якобы допускаемых Россией на Украине нарушениях прав человека, в том числе внесудебных казнях. При этом глава всемирной организации не подкрепил эти обвинения доказательствами.

«Были задокументированы доказательства шокирующих и широко распространенных нарушений прав человека, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом, произвольные задержания, внесудебные казни — в основном со стороны Российской Федерации», - сказал Гутерреш во время заседания Совбеза ООН по Украине, упомянув также якобы насильственное перемещение украинских мирных жителей, в том числе детей, на территорию РФ или в регионы, находящиеся под контролем России.

Ранее заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак подтвердил, что ООН располагает данными о применении Украиной пыток и казней в отношении пленных.

Также сообщалось, что информация о практикуемых ВСУ пытках в отношении пленных россиян включена в различные отчеты ООН.

Напомним, еще в 2022 году Денис Пушилин заявил, что все без исключения находящиеся в украинском плену российские военнослужащие и бойцы Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подвергаются различным пыткам, издевательствам и унижениям.