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НовостиОбщество20 сентября 2023 21:08

«Человек невероятной работоспособности»: Никас Сафронов поделился воспоминаниями о Германе Мазурине

Никас Сафронов назвал «папу» «Дяди Степы» величайшим художником своего времени
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
На книжках, проиллюстрированных Германом Мазуриным, выросло несколько поколений детей. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На книжках, проиллюстрированных Германом Мазуриным, выросло несколько поколений детей. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фото: архив

Российский и советский художник Герман Мазурин, создатель образов Дяди Степы и Старика Хоттабыча, который скончался на 92-м году жизни, являлся одним из величайших художников своего времени. Таким мнением с NEWS.ru поделился член Российской академии художеств Никас Сафронов.

- Мазурина можно считать величайшим иллюстратором советского времени, я встречался с ним в Академии художеств. Он был человеком невероятной работоспособности, оформил более 300 книг. И каждая книга с его участием становилась более наполненной, более детальной, — отметил Никас Сафронов.

Ранее KP.RU сообщил, что 19 сентября скончался заслуженный художник РСФСР Герман Мазурин. Его иллюстрации из книги «Том Сойер и Гекльберри Финн» находятся в музее Марка Твена в США, многие рисунки выставлены в Австрии, Германии, Франции и Китае.

На книжках, проиллюстрированных Германом Мазуриным, выросло несколько поколений советских и российских детей. В России художник известен тем, что создал образы героев для книг «Дядя Степа» и «Старик Хоттабыч».