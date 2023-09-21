«Человек невероятной работоспособности»: Никас Сафронов поделился воспоминаниями о Германе Мазурине

На книжках, проиллюстрированных Германом Мазуриным, выросло несколько поколений детей. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: архив

Российский и советский художник Герман Мазурин, создатель образов Дяди Степы и Старика Хоттабыча, который скончался на 92-м году жизни, являлся одним из величайших художников своего времени. Таким мнением с NEWS.ru поделился член Российской академии художеств Никас Сафронов.

- Мазурина можно считать величайшим иллюстратором советского времени, я встречался с ним в Академии художеств. Он был человеком невероятной работоспособности, оформил более 300 книг. И каждая книга с его участием становилась более наполненной, более детальной, — отметил Никас Сафронов.

Ранее KP.RU сообщил, что 19 сентября скончался заслуженный художник РСФСР Герман Мазурин. Его иллюстрации из книги «Том Сойер и Гекльберри Финн» находятся в музее Марка Твена в США, многие рисунки выставлены в Австрии, Германии, Франции и Китае.

На книжках, проиллюстрированных Германом Мазуриным, выросло несколько поколений советских и российских детей. В России художник известен тем, что создал образы героев для книг «Дядя Степа» и «Старик Хоттабыч».