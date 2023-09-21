Главы МИД стран БРИКС поддержали идею реформирования Совбеза ООН

МИД России: страны БРИКС одобрили идею реформирования Совета Безопасности ООН. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Главы МИД стран БРИКС поддержали идею реформы как Совета Безопасности ООН, так и всемирной организации в целом. Об этом сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи глав МИД стран БРИКС на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. Документ опубликован на официальном сайте МИД России и доступен здесь.

«Министры поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет Безопасности, с целью повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также увеличения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на текущие глобальные вызовы», - сказано в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден планирует поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совбеза ООН.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что глава США Джозеф Байден хочет внести изменения в структуру Совета Безопасности ООН, напомнив, что Россия неоднократно говорила о необходимости расширения Совбеза всемирной организации.