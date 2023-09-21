Советник главы Крыма Крючков сообщил о массовых информатаках со стороны Украины

Советник главы Крыма призвал сообщать об обнаружении обломков беспилотников и не поддаваться на информационные вбросы. Фото: REUTERS

Киев предпринимает массовые информационные атаки путем вбросов недостоверной информации и распространения фейков. Об этом заявил советник главы Крыма по вопросам информационной политики Олег Крючков.

Чиновник призвал жителей региона доверять только официальной информации.

«Фиксируем массовые информационные атаки, вбрросы и фейки. Вся информация после проверки сообщается незамедлительно», - написал Крючков в своем Tekegram-канале, напомнив гражданам о необходимости сообщать об обнаружении обломов БПЛА по телефонам специальных служб и горячих линий.

Напомним, российские ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Крымом в ночь на 21 сентября.

Также губернатор Орловской области Клычков сообщил, что обезврежены два БПЛА, которые пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса на территории региона.

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