Лавров пошутил о «страданиях от изоляции»

Лавров пошутил о "проблемах" России с изоляцией. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров иронично высказался о «проблеме» РФ с изоляцией.

«Все хорошо, только от изоляции страдаем», - сказал глава российского МИД во время встречи с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу-аль-Гейтом на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, отвечая на вопрос, как у него дела.

Ахмед Абу-аль Гейт в ответ отметил, что в переговорную Лаврова «выстроилась целая очередь».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что текущий кризис в Европе был вызван нежеланием военного блока НАТО сотрудничать с ОДКБ в рамках договора о коллективной безопасности.

Также Сергей Лавров заявил о возрастании рисков глобального конфликта.

Напомним, глава российского МИД заявил, что страны Запада несут прямую ответственность за развал Украины и разжигание в стране гражданской войны.