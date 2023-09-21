Депутат ГД Шеремет назвал Польшу главным врагом Украины

Депутат Шеремет назвал Польшу главным врагом Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша является главным врагом Украины, так как рассчитывает аннексировать западноукраинские территории. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

«Польша давно засматривается на западноукраинские земли и поджидает благоприятного момента для интервенции», - цитирует Шеремета РИА Новости.

Политик добавил, что Польша заинтересована в ослаблении Украины.

«Сегодня Польша является для Украины врагом номер один», - резюмировал Шеремет.

Напомним, Михаил Шеремет представляет в Госдуме Крымский регион.

Ранее Шеремет заявил, что факт выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН является позором для площадки всемирной организации.

Тем временем Зеленский обвинил страны Евросоюза, которые ограничили поставки зерна из Украины, в превращении данного вопроса в триллер. Об этом он заявил общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.