Гастроэнтеролог Басси: желтуха может быть симптом рака поджелудочной

Медик назвал признак рака поджелудочной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Желтоватый оттенок кожи и белков глаз может быть симптомом онкологического заболевания поджелудочной железы. Об этом рассказал британский гастроэнтеролог Асиш Басси.

«Одним из первых признаков, которые могут быть связаны с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха», - сказал специалист в интервью изданию Express, добавив, что на это заболевание могут указывать также потеря аппетита и снижение веса, боли в спине и животе, проблемы с пищеварением и возникновение диабета.

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