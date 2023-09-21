Французский политик Флориан Филиппо призвал остановить Зеленского после высказываний того о Польше. Фото: REUTERS

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить украинского президента Владимира Зеленского, пока тот не привел мир на грань катастрофы. Политик назвал «бредовыми» заявления Зеленского о том, что Польша якобы поддерживает Россию, и напомнил, что Варшава приняла много украинских беженцев и оказала значительную помощь Киеву.

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