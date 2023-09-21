МИД России: учения НАТО имеют все более провокационный и агрессивный характер

В МИД РФ прокомментировали учения НАТО в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учения НАТО имеют все более провокационный характер и намеренно проводятся вблизи российских границ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В сентябре Североатлантический альянс анонсировал проведение в 2024 году крупнейших учений со времен холодной войны под названием Steadfast Defender ("Стойкий защитник"). В российском МИД уточнили, что эти учения охватят территории сразу нескольких европейских стран, где будут также задействованы около 40 тысяч военнослужащих.

В МИД РФ подчеркнули, что НАТО в течение последних десятилетий непрерывно наращивает масштабы своих учений, увеличивая число личного состава и военной техники. "Они носят все более провокационный и агрессивный характер. Намерено проводятся в основном вблизи российских границ", - приводит слова дипведомства РИА Новости.

"Они (НАТО) отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России. Подчеркивают - речь идет о "реалистичных сценариях" применения натовских сил", - добавили в МИД.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал предстоящие учения НАТО приготовлением к военным действиям против России.