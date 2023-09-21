Захарова сообщила, что в графике Лаврова нет контактов с США на Генассамблее ООН

Лавров не планирует контактов с США Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров не планирует контактировать с представителями Соединенных Штатов Америки на полях Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, в графике у Лаврова нет контактов США на Генассамблее ООН.

Ранее KP.RU писал, что 20 сентября Лавров выступил с речью на ГА ООН. В своем выступлении глава российского МИД заявил о возрастании рисков глобального конфликта, высказался о текущем кризисе в Европе из-за отказа НАТО от сотрудничества с ОДКБ и сказал, что Запад избегает предметного диалога о причинах конфликта на Украине.