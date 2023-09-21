Сотрудники СБУ стали массово продавать свои квартиры в Луганске

Сотрудники СБУ массово распродают свои квартиры в Луганске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) стали массово распродавать свои квартиры в региональном центре Луганской Народной Республики и других городах. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Представители СБУ в спешном порядке через недобросовестных риелторов и нотариусов пытаются продать свои квартиры в Луганске, в которых они жили до 2014 года.

Из-за желания поскорее распрощаться с апартаментами, СБУ связываются с недобросовестными риелторами и нотариусами, которые подделывают документы и продают квартиры с нарушениями действующего законодательства.

По словам источника, сотрудники СБУ понимают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не вернут перешедшие в состав России территории, поэтому пытаются массово получить деньги с продажи квартир.

Ранее KP.RU сообщил о бегстве СБУ из Купянска на фоне наступления российских военных.