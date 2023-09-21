Марочко: Украина пытается создать две ударные группы на Купянском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки создания двух ударных групп в районе Петропавловки на Купянском направлении, чтобы взять в полукольцо российские подразделения в этом районе. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Купянском направлении в районе Петропавловки противник пытается создать две ударные группы», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что рядом с Кучеровкой и Подолами замечено увеличение сил и средств ВСУ. Марочко предположил, что, скорее всего, противник пытается создать ударные группы, чтобы затем взять в полукольцо российские силы около Петропавловки.

«Также данные подразделения могут создавать угрозу нашим подразделениям по флангам», - отметил эксперт.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что авиация Вооруженных сил России уничтожила мост через реку Оскол в Купянске, с помощью которого украинская армия стягивала резервы. Он добавил, что в этом районе ВСУ несут существенные потери.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли в ходе своего наступления уже 71,5 тысячи военнослужащих, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин.