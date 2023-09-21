Минобороны РФ получит первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С» Фото: Минобороны РФ

«Ростех» передал Вооруженным силам (ВС) России первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С». Об этом в четверг, 21 сентября, сообщила госкорпорация.

«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года «Ростех» поставил Минобороны РФ первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С»», - сказано в заявлении госкорпорации.

Уточняется, что усовершенствованная «Мста-С» может работать в режиме «огневой налет» и обладает уникальными тактико-техническими характеристиками. Это мобильность, высокая скорострельность, а также возможность ведения огня разными типами снарядов.

Самоходные гаубицы оснастили модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем с улучшенными точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности. Кроме того, «Мста-С» получила автономный агрегат питания с кондиционерной приставкой, благодаря которому улучшены условия обитания экипажа.

Ранее министерство обороны Российской Федерации заключило контракт с ЦНИИ «Буревестник», согласно которому в российские войска будут поставлены новейшие колесные гаубицы «Мальва», модернизированные 120-миллиметровые минометные комплексы на шасси автомобиля «Урал-43206» 2С12А, 82-миллиметровые минометы 2Б24 и 120-миллиметровые минометы 2Б11 на колесном ходу 2Л81.

Российское оборонное ведомство ранее сообщало, что военнослужащие САУ «Мста-С» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М777 на Краснолиманском направлении.