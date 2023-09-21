Генсек ООН Гутерриш: человечество открыло врата ада

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблее организации в Нью-Йорке затронул тему борьбы с изменениями климата.

"Наше внимание здесь сосредоточено на решениях проблем климата – и наша задача неотложна. Человечество открыло врата ада", - сказал португальский дипломат, слова которого приводит ABC News.

Гутерриш также высказался о нестабильности в мире. По его словам, такого уровня раскола между сверхдержавами, как сейчас, не было со времен Второй мировой войны.

"Даже во время холодной войны все было более предсказуемо, чем сегодня", - заключил генсек ООН.

Ранее стало известно о готовящейся в ООН ключевой реформе, которую активно продвигает президент США Джозеф Байден. Некоторые представители хотят расширения Совета Безопасности организации. Сайт KP.RU рассказал о реакции России на грядущие изменения и ее дальнейшие действия.