Генсек ООН Гутерриш: человечество открыло врата ада

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблее организации в Нью-Йорке затронул тему борьбы с изменениями климата.
"Наше внимание здесь сосредоточено на решениях проблем климата – и наша задача неотложна. Человечество открыло врата ада", - сказал португальский дипломат, слова которого приводит ABC News.
Гутерриш также высказался о нестабильности в мире. По его словам, такого уровня раскола между сверхдержавами, как сейчас, не было со времен Второй мировой войны.
"Даже во время холодной войны все было более предсказуемо, чем сегодня", - заключил генсек ООН.
Ранее стало известно о готовящейся в ООН ключевой реформе, которую активно продвигает президент США Джозеф Байден. Некоторые представители хотят расширения Совета Безопасности организации. Сайт KP.RU рассказал о реакции России на грядущие изменения и ее дальнейшие действия.