Кабмин утвердил страны, чьи банки могут участвовать в валютных торгах в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России утвердило перечень из свыше 30 стран, чьи банки и брокеры будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов.

«Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов», - сказано в сообщении кабмина РФ.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список вошли более 30 государств. Постановление было подготовлено в рамках закона, направленного на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и страны Африки будут переходить на расчеты в национальных валютах при заключении коммерческих сделок. Он пояснил, что стоит задача качественно и количественно нарастить взаимную торговлю, улучшить ее структуру.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее сообщил, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая станет альтернативой доллару. Глава Минфина напомнил, что в настоящее время упор в торговых отношениях между государствами делается на расчеты в национальных валютах.