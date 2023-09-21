Глава МИД Германии Бербок назвала борьбу с Россией сигналом другим странам Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь выступила с неоднозначным, агрессивным и во многом противоречащим самой себе заявлением. Беседуя с журналистами, она сообщила, что весь нынешний конфликт с Россией - это некий сигнал, который Евросоюз посылает другим странам, цитирует Бербок Die Welt.

«Борьба с Россией - это еще и сигнал другим странам, другим режимам в мире. Его посыл в том, что Устав Организации Объединенных Наций будет соблюдаться», - заявила Бербок.

Ранее глава МИД ФРГ уже попадала в конфликтные ситуации из-за своих слов и несколько раз отказывалась от них, чтобы сохранить лицо как всего ведомства, так и своё. В частности, в начале 2023 года она громко заявляла о борьбе с Россией и необходимости сделать всё возможное для Украины, но потом Бербок пришлось опровергать себя, а представители ведомства отдельно покомментировали слова своей начальницы.

Ранее KP.RU сообщил, что Бербок внезапно поддержала риторику стран БРИКС, заявив о необходимости реформировать ООН и МУС.