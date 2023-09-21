Названы признаки мошенников в онлайн-торговле Фото: REUTERS

Финансовый эксперт Алексей Леонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал признаки мошенников на торговых онлайн-ресурсах, призвав тщательно проверить совершение покупки на новом сервисе.

Леонов посоветовал в первую очередь обратить внимание на имя домена, а также «структуру» сайта, отметив случаи, когда мошенники создают копии известных порталов.

«Опечатки, странные расширения или отсутствие SSL-сертификата (https вместо http) могут указывать на мошенников … создают копии дизайна или домена популярных брендов, меняя несколько букв в названии, а затем предлагают товары по сниженным ценам», - уточнил эксперт.

Кроме того, специалист рекомендовал обратить внимание на дату создания сервиса, а также изучить контакты и другую информацию о продавце, уточнив, что, как правило, злоумышленники не оставляют личных данных. Леонов также отметил большое количество рекламы на таких сайтах.

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников. Как писал RT, эксперт рекомендовал при онлайн-заказах не сообщать свое настоящее имя.

Как сообщали «Известия», ранее ВТБ зарегистрировал мошенническую схему, в которой злоумышленники предлагают «обновить» банковский счет для его дальнейшей защиты.