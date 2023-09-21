Минздрав России опроверг сообщения о перебоях с импортом аппаратов от диабета

В России нет сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о том, что в стране якобы возникли перебои с импортом аппаратов от диабета.

В ведомстве заявили, что сейчас сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) в России не наблюдается. Все поставки осуществляются в соответствии с заключенными контрактами.

"При этом идет предрегистрационная оценка новых моделей такого оборудования - как от иностранных, так и от отечественных производителей. Представленные на рынке и зарегистрированные в РФ медицинские изделия соответствуют всем требованиям качества, безопасности и эффективности", - говорится в сообщении Минздрава РФ в Telegram.

Ранее сообщалось, что компания Novo Nordisk продолжит поставлять в РФ лекарственный препарат от диабета "Оземпик" вплоть до декабря 2023 года. До этого времени в российские аптеки будет также поступать датский препарат "Ребелсас". В Росздравнадзоре заявили, что на фармацевтическом рынке есть аналоги иностранным лекарствам от диабета.

Ранее KP.RU узнал у экспертов, возможен ли в России дефицит лекарств на фоне санкций.