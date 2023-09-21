Врач Шевко: антибиотики при ОРВИ и гриппе бесполезны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-терапевт Валерия Шевко в разговоре с «Газетой.Ru» объяснила, почему при гриппе и простуде не нужно употреблять антибиотики.

Специалист напомнила, что причиной возникновения гриппа и простуды становятся вирусы, тогда как антибиотики борются с бактериями. Поэтому при вирусных заболеваниях такие препараты бесполезны.

Кроме того, Шевко предупредила, что лечение антибиотиками может быть потенциально опасно для самого пациента, указав на тяжелые инфекции кишечника - псевдомембранозный колит, а также аллергические и кожные реакции.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» предупредил, что осенью наблюдается подъем заболеваемости не столько ОРВИ, которая зависит не столько от прохладной погоды, сколько кишечных инфекций.

Как писал RT, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов рекомендовал для защиты от ОРВИ витаминизацию, прогулки, личную гигиену, социальную дистанцию и занятия физкультурой.