FT: ЕС может поддержать Польшу, Венгрию и Словакию в деле об украинском зерне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евросоюз (ЕС) может выступить в защиту Польши, Венгрии и Словакии в ходе рассмотрения исков во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за запрета на ввоз зерна с Украины. Об этом в четверг, 21 сентября, проинформировало издание Financial Times.

«В Брюсселе решают, будут ли защищать Польшу, Венгрию и Словакию против судебного иска, поданного Украиной», - сообщило СМИ со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Еврокомиссия (ЕК) будет участвовать в разбирательствах в ВТО в соответствии с законодательством Евросоюза, а также работать над координацией аргументов стран против иска Украины.

Напомним, ЕК ранее решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в пять стран Евросоюза. Тем не менее Польша, Венгрия и Словакия ввели соответствующий запрет на национальном уровне.

Тогда Украина подала в ВТО иски к Польше, Венгрии и Словакии. Министр экономики Украины Юлия Свириденко пояснила, что для Киева «принципиально важно донести, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров». Она отметила, что украинские производители зерна продолжают нести значительные убытки из-за введенного эмбарго.