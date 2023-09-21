Глава Росздравнадзора Самойлова: проблем с лекарствами в новых регионах нет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в четверг, 21 сентября, сообщила, что трудностей с обеспечением аптек лекарствами в новых регионах России не зафиксировано.

«На сегодняшний день проблем с обеспечением пациентов, которые обращаются в аптеки, нет», - отметила Самойлова на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Глава Росздравназдора рассказала, что в прошлом году число аптек в новых регионах сократилось, однако сейчас ситуация улучшается.

Премьер-министр, в свою очередь, подчеркнул, что у жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, как и у тех, кто проживает в других регионах, должна быть возможность купить качественные лекарства в аптеках.

Ранее сообщалось, что Минздрав Донецкой Народной Республики организовал работу «Выездных аптек». Они приезжают в те поселки, где живут пожилые люди, у которых нет возможности поехать в крупные райцентры за лекарствами.

Сайт KP.RU писал, что с 1 марта 2023 года жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей начали получать бесплатную медицинскую помощь.