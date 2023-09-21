Египет решил закупить пшеницу во Франции и Болгарии вместо России Фото: Виталий ТИМКИВ

Власти Египта отказались от идеи закупки пшеницы у России и приобретут ее у Франции и Болгарии, рассказали источники, знакомые с переговорами.

Как пишет Bloomberg, египетские власти рассчитывали купить российскую пшеницу по 270 долларов за тонну с учетом фрахта, однако минимальный уровень цен, неофициально установленный РФ, оказался выше. Предложенная Францией и Болгарией цена оказалась ниже, отмечается в сообщении.

Уточняется, что Каир планировал приобрести у России 480 тысяч тонн пшеницы.

Напомним, в августе в египетском главном управлении по поставкам товаров при Министерстве снабжения подтвердили возможность экспортировать российскую пшеницу из Египта в соседние страны. Это возможно будет осуществить в случае создания Москвой глобального логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Египет подписал контракт на поставку 235 тысяч тонн пшеницы из России.