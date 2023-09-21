В Госдуме предложили ограничить продажу энергетиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с Lenta.ru заявил о необходимости ограничить на федеральном уровне продажу энергетических напитков среди несовершеннолетних необходимо.

«Закон такой внесен ... Я думаю, что фракция ЛДПР поддержит эту инициативу, и считаю, что необходимо ограничить продажу энергетических напитков среди лиц до 18 лет, потому что они достаточно негативно влияют на здоровье, прежде всего, детей», - заявил парламентарий.

Ранее член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев рассказал, что Госдума совместно с правительством разрабатывает законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Как писал RT, депутат положительно оценил практику запрета продажи таких напитков детям в отдельных регионах.

Политолог Юрий Светов назвал такое предложение правильным и необходимым. Тем не менее, как сообщал телеканал «360», он отметил, что любые запреты могут порождать так называемый черный рынок, напомнив случай с алкоголем.