Умерла Роуз Грегорио, актриса сериалов «Скорая помощь» и «Она написала убийство»

Американская актриса Роуз Грегорио умерла на 89-м году жизни Фото: кадр из фильма

Умерла американская актриса театра и кино Роуз Грегорио в возрасте 88 лет. О кончине актрисы сообщает издание The Hollywood Reporter.

Грегорио скончалась 17 августа в своем доме в Гринвич-Виллидж от естественных причин. О смерти американки сообщил племенник актрисы Роберт Гросбард.

Напомним, Грегорио родилась в 1925 года в Чикаго в штате Иллинойс в семье итальянских иммигрантов. Она окончила факультет драмы в Йельском университете. Там Грегорио встретила своего будущего мужа - режиссера и продюсера Улу Гросбарда. Их брак был бездетным.

Свою карьеру на актерском поприще Грегорио начала в театре в 1950-х годах. После нескольких лет выступлений на Бродвее Роуз получила роли в кино и стала преимущественно появляться в ТВ-сериалах. За плечами у Грегори более полусотни проектов, наиболее известные из них - «Закон и порядок», «Она написала убийство» и «Скорая помощь».