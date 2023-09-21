Глава МИД ФРГ Бербок отвергла идею Зеленского лишить Россию права вето в ООН

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок Фото: REUTERS

Германия не поддерживает идею президента Украины Владимира Зеленского лишить Россию права вето в Совете безопасности Организации объединенных наций, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Мы это не поддерживаем, и я об этом неоднократно говорила своим украинским партнерам. Не все, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами», – сказала глава МИД ФРГ в интервью телеканалу ARD.

Бербок отметила необходимость защиты Устава ООН и призвала подумать о вариантах модернизации организации.

Украинский лидер, выступая в Совбезе ООН заявил, что организация находится в «глухом углу» якобы из-за права вето России. По мнению Зеленского, Москва занимает место в СБ ООН незаконно благодаря манипуляциям после развала Советского Союза.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины призывал лишить Россию права вето в Совбезе ООН еще в сентябре 2022 года.

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