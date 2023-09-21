В ЕС предложили изменить бюджетную политику ради помощи Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Европарламента от Румынии Виктор Негреску заявил, что выделение больших денежных средств для помощи Украине и Молдавии из бюджетов стран Евросоюза стало бременем для национальных бюджетов, повысив риски для демократии и социальной устойчивости. Как передает Lenta.ru, парламентарий призвал провести в ЕС реформу бюджетных правил для расширения возможности для оказания помощи Киеву и Кишинёву.

Политик считает «все более трудным» соблюдение нынешние бюджетные правил ЕС с ограничением в 3% ВВП для бюджетного дефицита, а также 60% ВВП для государственного долга. Негреску призывает внести изменения в процедуру избыточного дефицита. По его словам, при расчетах дефицита бюджета нужно вычитать средства, которые ушли на помощь Украине и Молдавии.

«Этот тип временной приостановки, который применялся в прошлом, предоставит странам ЕС большую бюджетную свободу действий для оказания им столь необходимой поддержки», - заявил парламентарий.

Тем временем Молдавия ждет решения о вступлении в Евросоюз. Как заявили эксперты в беседе с «Известия», ожидать расширения ЕС за счет Кишинева в скором времени не стоит, в особенности пока не будет принято решение по Западным Балканам, а в Брюсселе не разобрались с экономическими трудностями.

Эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто, как сообщал телеканал «360», заявил, что пока экономика ЕС не перешла на фон смены технологических циклов, из-за чего европейская валюта будет и дальше ослабевать, проигрывая доллару.

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