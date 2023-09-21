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НовостиВ мире21 сентября 2023 8:53

Минобороны Польши обвинило украинских олигархов в создании скандала вокруг зерна

Они хотели бы продавать зерно на польской территории», Варшава защищает польских фермеров, отметил глава ведомства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минобороны Польши обвинило украинских олигархов в создании скандала вокруг зерна

Минобороны Польши обвинило украинских олигархов в создании скандала вокруг зерна

Фото: REUTERS

Скандал вокруг украинского зерна связан с интересами олигархов Украины, считает министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Как заявил глава польского Минобороны в эфире Польского радио, «украинские олигархи хотели бы продавать зерно на польской территории», а Варшава «защищает польских фермеров».

«Спор с Украиной касается интересов украинских олигархов», – сказал Блащак.

Как объяснил министр, продажа украинского зерна на польском рынке будет во вред Польше.

Напомним, Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в пять стран Европейского союза. Тем не менее Польша, Венгрия и Словакия, как и обещали ранее, ввели соответствующий запрет на национальном уровне. В ответ Киев заявил, что запретит импорт ряда польских и венгерских товаров, а также подал в ВТО иски против стран ЕС из-за запрета на импорт украинского зерна.

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