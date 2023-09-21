В Армении заявили об обстреле Степанакерта азербайджанскими военными Фото: REUTERS

Военные Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и возобновили стрельбу в Степанакерте, сообщили в информационном центре Нагорного Карабаха.

Как передает армянский портал 24News, Вооруженные силы Азербайджана из соседних со Степанакертом районов стреляют из разнообразного огнестрельного оружия. Жителей столицы Нагорного Карабаха призвали укрыться в бомбоубежищах.

Напомним, в четверг, 21 сентября, в Евлахе начались переговоры между делегациями Азербайджана и армян Нагорного Карабаха, целью которых является интеграция населения после того, как Армения ушла из региона, оставив его в полное распоряжение Баку.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянские военные формирования в Нагорном Карабахе сдали оружие.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились, что боевые действия в регионе будут полностью прекращены.

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