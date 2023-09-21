Больше 60 дипломатов Европарламента спросили о планах ввести санкции против Баку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 60 депутатов Европейского парламента написали обращения к главе Евродипломатии Жозепу Боррелю, требуя уточнить, какие санкции Евросоюз собирается вводить против Азербайджана после событий в Нагорном Карабахе 19 и 20 сентября 2023 года. Об этом сообщила в соцсетях французский депутат и глава подкомитета по обороне ЕП Натали Луазо.

«Более 60 европейских депутатов поддержали мой запрос, направленный на введение санкций Европой против режима Ильхама Алиева за его нападение на армянское население Нагорного Карабаха», - написала Луазо.

Суть всех писем заключается в том, что депутатов интересуют меры противодействия Баку в ситуации с Карабахом, какие будут санкции в отношении президента Алиева, и как вообще собирается действовать Евросоюз в этой ситуации.

Ранее KP.RU сообщил, что спикер Госдумы России Вячеслав Володин подробно напомнил о том, почему действия Азербайджана в Нагорном Карабахе легитимны.

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