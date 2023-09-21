Defence One: Эстония создаст первое в НАТО подразделение с дронами-камикадзе

Таллин собирается создать первое в НАТО подразделение операторов дронов-камикадзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Эстонии собираются создать первое в НАТО подразделение, в котором будут использоваться исключительно барражирующие боеприпасы - дроны-камикадзе. Об этом сообщает портал Defence One со ссылкой на комментарий майора Сухопутных войск Эстонии Андрея Шлабовича.

Задачей эстонского подразделения будет являться ликвидация вражеской системы ПВО. По данным Шлабовича, в ВС Эстонии будут использовать беспилотники от израильского производителя Mini-Harpy.

Председатель ВС Эстонии Таави Лаасик добавил, что в перспективе все подразделения должны быть обеспечены как минимум одним дроном-камикадзе.

В материале портала также сказано, что Таллин планирует ежегодно вплоть до 2026 года тратить на свою армию чуть более одного миллиарда американских долларов.

Ранее в МИД России сообщили, что предстоящие учения НАТО имеют все более провокационный характер и на самом деле проводятся у российских границ намеренно.