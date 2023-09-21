ВЦИОМ: больше половины россиян не готовы платить за скачивание фильмов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян по поводу потребления пиратского контента. Выяснилось, что 52% респондентов считают, что требовать плату за просмотр и скачивание музыки и книг неправильно.

Опрошенные пояснили, что требовать у россиян плату за просмотр и скачивание различного рода контента не верно, потому что у населения в РФ и так невысокий уровень доходов. В то же время 34% респондентов заявили, что авторы фильмов, музыки и книг должны получать от потребителей деньги за использование их произведений.

Мнения жителей России по поводу того, должен ли закон защищать авторские права авторов, разделились примерно поровну. Так, 41% опрошенных заявили, что объекты интеллектуальной собственности нужно охранять от нелегального распространения. В то же время 39% респондентов считают, что после выхода в свет интеллектуальные произведения становятся достоянием общественности.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков предложил премьер-министру Михаилу Мишустину провести эксперимент, принудительно лицензируя фильмы из недружественных стран. Парламентарий указал на то, что в прошлом году кассовые сборы в кинотеатрах страны упали по сравнению с 2019 годом на 57,2%, а число проданных билетов при этом снизилось на 62%.