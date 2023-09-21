Кинолог дал советы, как правильно воспитывать собаку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО рассказал о воспитании собак, отметив, что это отличается от дрессировки, а обученный пес ориентируется на хозяина, взаимодействуя с ним.

Голубев заявил, что под воспитанием подразумевается не только изучение команд, но и комфортная жизнь рядом с собакой, которая знает установленные в доме правила и умеет спокойно гулять, не бросаясь на прохожих.

Кинолог отметил, что для воспитания нет возрастного ограничения, а начинать можно сразу после попадания животного в дом. Надо постепенно налаживать контакт с собакой, показывая границы дозволенного, и обучать важным командам. По словам специалиста, необходимо также дать понять щенку, что он важный член семьи и его все любят.

Кроме того, эксперт призвал сформировать правила, которые не будут меняться, отметив, что последовательность действий и введение запретов являются очень важным составляющем успешного воспитания собаки.

Ранее Голубев заявил, что вредные привычки собаки чаще всего объясняются неправильным воспитанием, реже - состоянием здоровья. Как писал Life.ru, по словам специалиста, грубость с питомцем, короткие прогулки и запоздалые наказания приводят к формированию нежелательного поведения.

Кинолог Светлана Голубева заявила, что воспитывать надо все породы. Как сообщал «Пятый канал», по ее словам, если собака проявляет агрессию, то зачастую это от недостатка воспитания и социализации.

«От того, что люди заводят большую собаку, им кажется, что это будет очень красиво, как в фильме», - заявила она, призывая заниматься псом с самого раннего возраста.