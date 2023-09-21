Канада сократит число сотрудников посольства в Индии из-за угроз дипломатам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канада решила сократить число сотрудников посольства в Индии в связи с угрозами, поступающими в адрес дипломатов, сообщил представитель канадского Управления международных отношений Жан-Пьер Годбу.

Как говорится в электронном письме представителя МИД Канады, попавшем в распоряжение National Post, «некоторые дипломаты получили угрозы в различных социальных сетях, поэтому Министерство международных отношений Канады проводит оценку своего штата сотрудников в Индии».

По словам Годбу, Оттава из соображений безопасности решила временно скорректировать количество своего дипломатического персонала в Нью-Дели. Все канадские офисы «укомплектованы дипломатами и местным персоналом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса и операционной деятельности», добавил он.

Напомним, Оттава ранее выслала высокопоставленного индийского дипломата в связи с предположениями о причастности спецслужб Индии к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года.