Финансист рассказала, сколько россияне в среднем тратят на «пищевой мусор» Фото: pixabay.com

Инвестиционный эксперт Елена Дроздова в беседе с NEWS.ru рассказала, что российские граждане тратят на «пищевой мусор» до 48 тысяч рублей в год, указав в списке чипсы, фастфуд, а также различную выпечку.

Дроздова сообщила, что, согласно данным Росстата, средняя зарплата в России составляет 66 700 рублей в месяц, однако в среднем около 4 тысяч рублей уходит на категорию продуктов с ненатуральным составом.

«Возьмем среднюю зарплату в России в 2023 году по данным Росстата - 66 700 рублей. Соответственно ежемесячно на потребление пищевого мусора уходит примерно 4000 рублей, или 48 000 в год», - заявила эксперт, подчеркнув, что это весьма достаточная сумма, чтобы потратить ее на здоровое питание или же походы в спорт зал.

Эксперт также заявила, что россияне тратят десятки тысяч рублей на сигареты и спиртное. Как она отметила, в случае отказа от табачной и алкогольной продукции, возможно будет сэкономить до 100 тысяч рублей за год, устроив на них какое-нибудь себе путешествие.