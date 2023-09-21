Словакия и Украина договорились лицензировать поставки зерна Фото: REUTERS

Словакия, которая ранее отказывалась от поставок украинского зерна, согласилась совместно с Киевом создать систему лицензирования, и продолжить поставки сельхозпродукции с Украины по ней. Об этом заявила представитель словацкого министерства сельского хозяйства Кристина Юричкова.

«Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш оценил переговоры с украинским министром, которые состоялись в среду онлайн, как конструктивные, потому что они договорились о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий», - заявила Юричкова.

Она также добавила, что до тех пор, пока система не будет создана и не начнёт работу, украинское зерно в Словакию завозить не будут ни при каких обстоятельствах. Фактически, запрет на ввоз товаров с Украины действует до конца 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил, что Польша наоборот, ужесточает меры против украинской наглости, и даже отказалась от новых поставок оружия для ВСУ.

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