Названы безопасные для детей карточные игры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Детский психолог Екатерина Маденко в беседе с NEWS.ru назвала мифом заявления об абсолютном вреде азартных карточных игр, отметив, что ребенка можно учить играть и в покер, и в «пьяницу», и в «сто одно», однако заранее нужно предупредить, что на кон реальные деньги ставить запрещено.

Специалист заявила, что карты развивают математические способности, логическое мышление, стратегию, а также умение принимать свое поражение достойно.

«Можно научить играть и в покер, и в «пьяницу», и в «козла», и в «сто одно». Конечно, в этом случае родитель должен показать, образцовое поведение как следует, и раньше шести лет не стоит с ребенком играть в карточные игры», - пояснила специалист.

Маденко назвала азарт достаточно сильной эмоцией, которая возникает в процессе любой деятельности. По ее словам, во время игры нужно обратить внимание, какой именно уровень азарта проявляет ребенка, когда уже умеет играть.

«Говорите детям, что игры на деньги запрещены, даже если уговаривают. Объясните, что это приводит не только к нарушению закона, но и к сильным зависимостям, с которыми человек самостоятельно справиться не может», - добавила она.