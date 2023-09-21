Правительство Польши считает неприемлемыми заявления и жесты Киева

В Варшаве назвали неприемлемыми заявления и жесты Украины последних дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава считает неприемлемой риторику офиса украинского президента Владимира Зеленского последних дней.

"Со стороны Украины появился ряд абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов", - цитирует Мюллера Польское агентство печати. Он также добавил, что Варшава не приемлет подобные "неоправданные действия".

Напомним, что споры между Киевом и Варшавой возникли в последнее время на фоне поставок украинской сельхозпродукции в страны ЕС. Дело в том, что Польша продлила запрет на ввоз зерна из Украины после отмены эмбарго ЕК. Киев воспринял это решение болезненно.

Так, Украина пожаловалась в ВТО на решения Польши, Словакии и Венгрии о запрете на ввоз их агропродукции в ЕС. Вслед премьер-министр польши Матеуш Моравецкий сказал, что если Киев продолжит накалять обстановку, то список запрещенных к ввозу с их территорий товаров только расширится.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак также заявил, что скандал вокруг украинского зерна связан с интересами олигархов Украины.

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