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НовостиОбщество21 сентября 2023 10:33

Психолог рассказала, почему детей не надо ругать за плохие оценки

Психолог Дугенцова: детей нужно хвалить, чтобы они чувствовали себя успешными
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Психолог рассказала, почему детей не надо ругать за плохие оценки

Психолог рассказала, почему детей не надо ругать за плохие оценки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе NEWS.ru рекомендовала родителям не ругать ребенка за плохие оценки, отметив, что они не являются показателем реальных знаний, а успеваемость детей зависит от многих факторов.

Среди факторов, на фоне которых успеваемость детей может понизиться, Дугенцова назвала физическое состояние, настроение учителя, а также отношение ребенка к учителю и самому предмету.

«Чем сильнее мы акцентируем внимание на том, что у ребенка не получается, тем хуже будет его самооценка и желание учиться … Если ребенок будет постоянно пребывать в негативе, может пострадать даже самодисциплина и саморегуляция», - заявила специалист, советуя хвалить детей, чтобы те осознавали, что где-то успешны.

Дугенцова заявила, что после 4-го класса у детей уже сформированы главные базисы относительно учебы и им интереснее, а главное - важнее общение со сверстниками. По словам специалиста, не надо уделять большое внимание оценкам, а лучше обратить внимание, с кем ребенок дружит, а также насколько развиты коммуникационные способности и что он ценит в людях.