Психолог рассказала, почему детей не надо ругать за плохие оценки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе NEWS.ru рекомендовала родителям не ругать ребенка за плохие оценки, отметив, что они не являются показателем реальных знаний, а успеваемость детей зависит от многих факторов.

Среди факторов, на фоне которых успеваемость детей может понизиться, Дугенцова назвала физическое состояние, настроение учителя, а также отношение ребенка к учителю и самому предмету.

«Чем сильнее мы акцентируем внимание на том, что у ребенка не получается, тем хуже будет его самооценка и желание учиться … Если ребенок будет постоянно пребывать в негативе, может пострадать даже самодисциплина и саморегуляция», - заявила специалист, советуя хвалить детей, чтобы те осознавали, что где-то успешны.

Дугенцова заявила, что после 4-го класса у детей уже сформированы главные базисы относительно учебы и им интереснее, а главное - важнее общение со сверстниками. По словам специалиста, не надо уделять большое внимание оценкам, а лучше обратить внимание, с кем ребенок дружит, а также насколько развиты коммуникационные способности и что он ценит в людях.