Патрушев заявил, что на Украине продавали детей за границу с 2014 года

Патрушев заявил, что украинских детей продавали за границу с 2014 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Сеть по продаже детей за границу работала на Украине с 2014 года, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Преступная сеть, по имеющейся информации, действовала с 2014 года. Среди подозреваемых – руководители крупных клиник», – сказал он в беседе с журналистами.

По словам Патрушева, прокуратура Украины выявила уже восемь случаев продажи детей из Киева и Харькова за рубеж.

Сайт KP.RU рассказывал, как продажа детей на органы и в сексуальное рабство стало на Украине настоящим бизнесом. Там клиентам предлагают удовлетворить любой каприз по умеренным для Европы ценам.

Руководитель общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что торговля детьми, сексуальное рабство и черная трансплантология являются обычной практикой на территориях, подконтрольных Киеву.