Азербайджан призвал не ожидать быстрого решения вопросов с армянами Карабаха Фото: REUTERS

Быстрого решения вопросов с армянами Нагорно-Карабахской республики (НКР) после переговоров в Евлахе ожидать не следует, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«Сегодняшние переговоры в Евлахе – это первая из многих встреч. Не стоит ожидать, что все проблемы между армянами Карабаха и Азербайджаном удастся разрешить за одну встречу», – сказал он в эфире телеканала Sky News Arabia.

В Евлахе ранее завершилась встреча делегаций Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Азербайджанскую сторону на встрече представили депутат Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента на освобожденных территориях Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства главы государства Илькин Султанов. Армян Карабаха представили Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась во вторник, 19 сентября, когда Баку объявил о проведении «антитеррористической операции». На следующий день Минобороны РФ сообщило о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий.